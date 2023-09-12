Надежда Михалкова с обручальным кольцом на пальце вышла в свет: уже не скрывает

Младшая дочь Никиты Михалкова, 36-летняя Надежда Михалкова приковала внимание к себе, появившись на красной дорожке кинотеатра «Художественный» в качестве гостя на премьере боевика «Звук свободы». В последнее время она редко выходит в свет. Еще и с обручальным кольцом.
Надежда Михалкова. Фото: Борис Кудрявов / КП
Непростое украшение Михалкова не скрывала. Кажется даже, что она про него и вовсе забыла, позируя журналистам как ни в чем не бывало. При этом, после развода с отцом своих детей, режиссером Резо Гигинеишвили, Надежда не афишировала свою личную жизнь. Теперь поклонники гадают, кому сказала «да» наследница знаменитого кинодеятеля.
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У Михалковой, напомним, двое детей от Гигинеишвили. 12-летняя дочь Анна и 10-летний сын Иван. После развода в 2017 году они живут с матерью, редко видятся с уехавшим в Грузию отцом.
По материалам сайта kp.ru