«Откуда у меня такой большой парень?!»: Ида Галич после критики подстригла подросшего сына — без хвостика копия папы

На этот раз Ида поделилась домашними кадрами. Она похвасталась новой стрижкой наследника. Леон ходил по комнате в футболке и брюках в полоску. Он играл с луком для стрельбы. Теперь у него прическа с косой челочкой. Телеведущая погладила его по шевелюре.

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