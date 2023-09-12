«Откуда у меня такой большой парень?!»: Ида Галич после критики подстригла подросшего сына — без хвостика копия папы

Ида Галич уже давно стала известной персоной. Она не только ведет передачи, но и создает свои проекты. Блогерша все чаще восхищает публику своими образами. После развода с Аланом Басиевым она похудела и наняла стилиста. Ей удается не только строить карьеру, но и растить сына Леона, которому три года. Еще недавно мальчик носил длинные волосы.
На этот раз Ида поделилась домашними кадрами. Она похвасталась новой стрижкой наследника. Леон ходил по комнате в футболке и брюках в полоску. Он играл с луком для стрельбы. Теперь у него прическа с косой челочкой. Телеведущая погладила его по шевелюре.
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«Отстригли волосы. Теперь у меня только один вопрос: кто-нибудь скажите, откуда у меня такой большой парень?!» – написала Галич.
Поклонники были восхищены таким преображением, так как раньше критиковали прическу малыша. Многие решили, что теперь мальчик стал похож на папу. «Неужели на небе сошлись все звезды и мальчик стал похож на мальчика», «Так непривычно, сразу стал взрослее», «Красавчик Леон с любой прической», «Как Лео идет новая стрижка! Все девчонки в песочнице его», «Теперь он похож на отца», — стали писать подписчики.