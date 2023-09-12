«Прилетела на два дня»: вдова Юдашкина заобнимала маленькую внучку Агату — сладкая улыбка, нос кнопочкой

В мае 2023 года умер Валентин Юдашкин. Это стало горем для его семьи и миллионов поклонников. Модным домом теперь руководить его дочка Галина. Она уже давно выпускает коллекции нарядов для детей. А недавно в Москве впервые прошел показ без маэстро. На нем были представлены свадебные наряды. Вдова кутюрье все лето провела с наследнице и внуками. И теперь она не выдержала и месяца без них. Звезда улетела в Дубай.
Уже почти год Галина с мужем и детьми живет в ОАЭ. 1 сентября ее сыновья Аркадий и Анатолий пошли там в школу. Они знают английский язык, так как раньше жили в Китае. Юдашкина поделилась новыми фото. Она заобнимала свою годовалую внучку Агату Ариеллу. Малышка заулыбалась, оказавшись с бабушкой.
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Марина Юдашкина с внуками. Фото: соцсети звезды
«Прилетела к внукам! На два дня, повидаться!» – заявила Марина.
Поклонники восхитились тем, как подросли малыши. Многие отметили, что вдова модельера молодеет рядом с внучками. «Цыпленок с бантиком», «До чего же у вас внуки и внученька прелестные. Ангелочки», «Внучка так похожа на бабушку», «Какие вы все хорошенькие», — прокомментировали пост подписчики.