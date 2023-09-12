«Прилетела на два дня»: вдова Юдашкина заобнимала маленькую внучку Агату — сладкая улыбка, нос кнопочкой

Уже почти год Галина с мужем и детьми живет в ОАЭ. 1 сентября ее сыновья Аркадий и Анатолий пошли там в школу. Они знают английский язык, так как раньше жили в Китае. Юдашкина поделилась новыми фото. Она заобнимала свою годовалую внучку Агату Ариеллу. Малышка заулыбалась, оказавшись с бабушкой.

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