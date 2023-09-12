Чулпан Хаматова угодила в новый скандал: теперь поет

Актриса Чулпан Хаматова вышла на сцену, но не в качестве исполнительницы театральной роли. Теперь звезда решила петь. Она исполнила с Шурой Би-2 хит группы «Мой рок-н-ролл», который ранее музыканты пели с Юлией Чичериной.

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Как сообщает сайт kp.ru, Хаматова пела и не попадала в ноты. Ее исполнение в Сети вовсю обсуждают пользователи. Люди негодуют, что актриса зачем-то пытается заменить Чичерину, заняв ее место.

А еще россияне пришли к выводу, что Чулпан позорно провалилась. Якобы, даже сам Шура поморщился от пения своей напарницы. Но ничего не поделаешь, зарабатывать как-то надо – группе «Би-2» запрещен въезд в Россию, а Леве Би-2*, то есть Егору Бортнику*, присвоен Минюстом статус иноагента.

Сама Хаматова сбежала в Латвию в числе первых россиян еще в 2022 году. Она поселилась в своем доме под Ригой и устроилась актрисой в Новый Рижский театр, но так и не смогла стать его звездой.

* Включен Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.