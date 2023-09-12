Седокова в кружевах повернулась своим тылом к народу: стринги впились в пышные «булочки» — будоражущий вид

Анна Седокова уже давно выступает на сцене. Она прославилась не только благодаря своему вокалу. Певица обладает эффектной внешностью. После третьих родов она долго не могла вернуться в форму. Но в этом году артистка посройнела. Она все чаще предстает на публике в смелых нарядах. В Майами звезда красуется не только в бикини.
На новых кадрах Анна щегольнула в кружевном комбинезоне. Она подчеркнула свои изящные изгибы фигуры. Просвечивающий наряд не скрыл не только упругую грудь артистки. Она повернулась к народу своим тылом. Поклонники разглядели ее округлые прелести. Трусики впились в ее пышные ягодицы, которыми Седокова виляла.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит многодетная мама. Ее осыпали комплиментами. «Шикарная», «Богиня», «Ох, какой вид сзади», «Просто конфетка», «Вот это похудела», «Бесподобная», «Самая сочная фигура», «Вот это наряда! Когда ничего не скрыто», — стали писать в Сети.