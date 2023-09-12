Все ахнули от такой красоты: Алсу нарядила свою моложавую маму в театр — элегантная дама в белом (видео)

Алсу уже много лет выступает на сцене. Многие поражаются тому, как молодо выглядит певица. Она успевает строить карьеру и растить троих детей. При этом артистка сохранила стройную фигуру. Недавно она выступила в кожаных лосинах, поразив своими точеными ножками. В 40 лет звезда не боится экспериментировать с образами. А 11 сентября она устроила шопинг с мамой Разией.
В соцсети Алсу выжила кадры, на которых устроила шопинг с родительницей в любимом бутике. Она помогла ей выбрать образ для театра. Мама артистки покрасовалась в черных брюках и блузке с батом. Поверх она надела белоснежное платье-пальто с акцентом на талии. Разия красовалась на шпильках. Певица и все в магазине ахнули, увидев родительницу звезды.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Поклонники восхитились тем, как выглядит мама Алсу. Многие отметили, что она унаследовала красоту от родительницы. «Какая она красотка», «Вау, как шикарно выглядит», «Ни одной морщинки», «Наряд выглядит дорого», «Ох, вот в кого вы такая красотка», «Шикарная генетика у женщин в вашей семье», — стали писать подписчики.