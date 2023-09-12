Все ахнули от такой красоты: Алсу нарядила свою моложавую маму в театр — элегантная дама в белом (видео)

В соцсети Алсу выжила кадры, на которых устроила шопинг с родительницей в любимом бутике. Она помогла ей выбрать образ для театра. Мама артистки покрасовалась в черных брюках и блузке с батом. Поверх она надела белоснежное платье-пальто с акцентом на талии. Разия красовалась на шпильках. Певица и все в магазине ахнули, увидев родительницу звезды.

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