Чудо с хвостиками: Кудрявцева и Макаров вышли на прогулку с пятилетней дочкой, которая залезла к папе на плечи

Лера Кудрявцева уже много лет работает на телевидении. Она регулярно ведет передачи, а также концерты. Блондинка в свои 52 года следит за фигурой и не перестает восхищать моложавым видом. Она успевает совмещать карьеру и материнство. Телеведущая растит дочку Марию, которой не так давно исполнилось пять лет.
А 10 сентября Кудрявцева посвятила выходной семье. Она предстала на прогулке со своим моложавым мужем. телеведущая облачилась в черные брюки и косуху. Макаров также предпочел кэжуал стиль. Они увиделись с семьей Кати Гордон, которая была с сыновьями. Дочка телеведущей успела подружиться с Серафимом. Дружная компания побывала в зоппарке. Мария то сидела на плечах у папы, то рассматривала животных.
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Лера Кудрявцева и Игорь Макаров с дочкой, Катя Гордон с семьей. Фото: соцсети звезды
Поклонники посчитали, что средний сын Гордон может стать женихом для Марии. Они подружились еще во время совместного отпуска. «Какая чудесная дочка», «Картина называется „Маша и медведь“. Это что за чудо там сидит, с хвостиками Машенька или лисичка», «Сколько женехов», «Кудрявый мальчик точно влюблен», — стали писать в Сети.
Мария Макарова с сыном Кати Гордон. Фото: соцсети звезды