Чудо с хвостиками: Кудрявцева и Макаров вышли на прогулку с пятилетней дочкой, которая залезла к папе на плечи

А 10 сентября Кудрявцева посвятила выходной семье. Она предстала на прогулке со своим моложавым мужем. телеведущая облачилась в черные брюки и косуху. Макаров также предпочел кэжуал стиль. Они увиделись с семьей Кати Гордон, которая была с сыновьями. Дочка телеведущей успела подружиться с Серафимом. Дружная компания побывала в зоппарке. Мария то сидела на плечах у папы, то рассматривала животных.

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