Самбурская и Харламов стали родителями: счастливая семья в кадре

Актриса Настасья Самбурская редко показывает закулисье съемочного процесса. Но в новом проекте решила сделать исключение и показала, что играет роль беременной. Даже продемонстрировала, как надевается накладной живот.

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По сценарию героиня Самбурской в кадре становится мамой. Младенец, который появляется на свет, тоже бутафорский, и его актриса показала поближе. Экранной мамочке сразу посыпались вопросы, кто же его отец, и Настасья не стала держать интригу, а предъявила второго родителя.

Отцом оказался Гарик Харламов. Когда неожиданный дуэт, а точнее уже трио, появится на экранах, Самбурская не сообщила. Поклонники уже в предвкушении – речь явно идет о комедии.