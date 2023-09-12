Бузова без лифчика блеснула «налившимися» округлостями фигуры: лямки ночнушки предстальски сползли вниз

В сентябре Ольга возобновила гастроли. Очередное утро она встретила в Архангельске. Артистка не постеснялась покрасоваться в сорочке с шортиками. При этом от нижнего белья она отказалась. Блондинка засветила свою налившуюся грудь. Лямки майки сползли вниз, оголив ее формы. Бузова показала свою «ложбинку греха».

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