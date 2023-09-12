Бузова без лифчика блеснула «налившимися» округлостями фигуры: лямки ночнушки предатальски сползли вниз

Ольга Бузова уже давно стала знаменитостью. Она продолжает сниматься в популярных передачах. Артистка в свои 37 лет не перестает следить за фигурой. Однако за минувшие месяцы она поправилась. Певица не перестала носить смелые наряды. Она предпочитает оголять свои прелести, привлекая к себе внимание. Звезда на этот раз выложила пикантные кадры.
В сентябре Ольга возобновила гастроли. Очередное утро она встретила в Архангельске. Артистка не постеснялась покрасоваться в сорочке с шортиками. При этом от нижнего белья она отказалась. Блондинка засветила свою налившуюся грудь. Лямки майки сползли вниз, оголив ее формы. Бузова показала свою «ложбинку греха».
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Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды
Поклонники отметили, что без макияжа Ольга выглядит еще моложе. А вот сами фото некоторые подвергли критике. «Ой, ну и для кого такие фото?», «Миленькая», «Грудь прям появилась», «Поправилась и стала сочной», «Хорошее декольте», «Вот тут без без лифчика уместно», — стали писать подписчики.