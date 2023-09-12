Орбакайте сыграла в боулинг с подросшей внучкой Пугачевой: очень похожа на маму

На этот раз Кристина провела день с семьей. Она выложила кадры, на которых сыграла с дочкой в боулинг. Клавдия была в футболке и черных мини-шортах. Она метала шары, сбивая кегли. Певица восхищалась способностями наследницы.

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