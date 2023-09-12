Орбакайте сыграла в боулинг с подросшей внучкой Пугачевой: очень похожа на маму

Кристина Орбакайте уже давно стала популярной исполнительницей. Она продолжает давать концерты. При этом артистка всегда старается уделять время семье. Минувшим летом она много путешествовала по Европе с мужем Михаилом Земцовым и дочкой Клавдией. Они особенно долго были в Италии. А 1 сентября наследница звезды не пошла в школу, так как учится в США, где учебных год начинается позже.
На этот раз Кристина провела день с семьей. Она выложила кадры, на которых сыграла с дочкой в боулинг. Клавдия была в футболке и черных мини-шортах. Она метала шары, сбивая кегли. Певица восхищалась способностями наследницы.
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Поклонники оценили кадры. Многие были поражены тому, как выросла дочка Орбакайте за лето. Некоторые отмечают сходство Клавы с мамой и даже пророчат девочке модельную карьеру. «Это Клава? Как же она выросла», «Модель прям», «Ноги уже длиннее, чем у мамы», «Какая стройная и высокая», — стали писать в Сети.