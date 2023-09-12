Кристина Орбакайте уже давно стала популярной исполнительницей. Она продолжает давать концерты. При этом артистка всегда старается уделять время семье. Минувшим летом она много путешествовала по Европе с мужем Михаилом Земцовым и дочкой Клавдией. Они особенно долго были в Италии. А 1 сентября наследница звезды не пошла в школу, так как учится в США, где учебных год начинается позже.
На этот раз Кристина провела день с семьей. Она выложила кадры, на которых сыграла с дочкой в боулинг. Клавдия была в футболке и чрных мини-шортах. Она метала шары, сбивая кегли. Певица восхищалась способностями наследницы. А благодаря наряду внучка Аллы Пугачевой подчеркнула свои длинные ноги.
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Поклонники восхитились кадрами. Многие были поражены тому, как выросла дочка Орбакайте за лето. Некоторые даже пророчат ей моделью карьеру. «Ого, какие ноги», «Это Клава? Как же она выросла», «Модель прям», «Ноги уже длиннее, чем у мамы», «Какая стройная и высокая», «Ноги тут выглядят просто впечатляюще», — стали писать в Сети.