Ирина Пегова в платье с декольте сверкнула своими «спелыми дыньками» на глазах мужчин — аппетитные формы во всей красе

На новых фото Ирина позировала в черном платье в пол. С ней были два коллеги. Актриса предпочла выгодно подчеркнуть талию и оголить декольте. Она продемонстрировала упругие полушария груди. Блондинка не стала прикрывать свою «ложбинку греха». Пегова привлекла мужское внимание.

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