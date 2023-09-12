Ирина Пегова в платье с декольте сверкнула своими «спелыми дыньками» на глазах мужчин — аппетитные формы во всей красе

Ирина Пегова уже давно стала известной персоной. Она не перестает появляться в кино и на сцене театра. Актриса в свои 45 лет не перестает следить за внешностью. После участия в шоу «Ледниковый период» она решила похудеть. И этим летом она щеголяла в смелых нарядах, подчеркивая свои постройневшие формы. А 11 сентября звезда предстала на публике после отпуска.
На новых фото Ирина позировала в черном платье в пол. С ней были два коллеги. Актриса предпочла выгодно подчеркнуть талию и оголить декольте. Она продемонстрировала упругие полушария груди. Блондинка не стала прикрывать свою «ложбинку греха». Пегова привлекла мужское внимание.
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«Все, сыгран первый спектакль в сезоне…. У Люськи новая прическа», – написала звезда.
Поклонники были восхищены тем, как выглядит Ирина. «Класс! Выглядите просто супер», «Класс! Выглядите просто супер», «Выглядите потрясающе», «Как похудела», «Вот это декольте», «Для фото выбрали идеальный ракурс», — стали писать в Сети.