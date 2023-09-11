Арзамасова повеселилась с двухлетним сыном, повзрослевшим пасынком и свекровью: станцевали и покатались на каруселях

Лиза Арзамасова уже давно стала актрисой. С юных лет она снимается в фильмах сериалах. Также недавно Лиза снялась в продолжении сериала «Папины дочки». А вот свободное время она старается посвящать сыну Льву и мужу Ильей Авербуху. Летом они путешествовали. Звезда даже приводила двухлетнего наследника на ледовое шоу папы.
Теперь Арзамасова делится кадрами, которые были сделаны во время отпуска. Она один из дней посвятила прогулке. С ней была мама Авербуха Юлия Марковна, а также его сын от прошлых отношений Мартин, которому 19 лет. Сначала они пообедали в кафе. А потом актриса пришла с родными в парк развлечений. Там она стала танцевать на улице. Даже малыш Лев повторял движения за мамой. Также Лиза прокатилась на каруселях с сыном и пасынком. Свекровь звезды смогла выиграть игрушку в игре в «колечки».
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Поклонники отметили, что у Арзамасовой очень быстро растет наследник. Другие поразились тому, каким стал красивым и взрослым Мартин. Он давно нашел общий язык с мачехой. «Как круто», «Вот это счастье», «Какой у Авербуха шикарный сын! Мартин просто очарователен», «Какие все красивые», «Сколько в вас статности», «Ой, Лев смешно танцует», — стали писать в Сети.