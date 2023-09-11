Арзамасова повеселилась с двухлетним сыном, повзрослевшим пасынком и свекровью: станцевали и покатались на каруселях

Теперь Арзамасова делится кадрами, которые были сделаны во время отпуска. Она один из дней посвятила прогулке. С ней была мама Авербуха Юлия Марковна, а также его сын от прошлых отношений Мартин, которому 19 лет. Сначала они пообедали в кафе. А потом актриса пришла с родными в парк развлечений. Там она стала танцевать на улице. Даже малыш Лев повторял движения за мамой. Также Лиза прокатилась на каруселях с сыном и пасынком. Свекровь звезды смогла выиграть игрушку в игре в «колечки».

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