Клава Кока в кожаном жакете обнажила свои упругие выпуклости фигуры: без лифчика подразнила парней

Клава Кока уже давно стала известной персоной. Она больше пяти лет выступает на сцене. Певица не только выпускает хиты, но и красуется в смелых нарядах. Она долгое время мечтала о любви и недавно у нее появился бойфренд. При этом артистка не перестала носить откровенные наряды. Этой осенью звезда то и дело дает концерты.
На этот раз Клава решила покрасоваться в кожаном наряде. Она выложила кадр, сделанный перед выступлением. Блондинка в жакете на голое тело и мини-юбке дразнила парней. Она отказалась от лифчика, обнажив свои манки выпуклости фигуры. Кока в сапогах на шнуровке также едва прикрыла сокровенное.
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Клава Кока. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие отметили, что Клава стала еще соблазнительнее. «Ну кому же так повезло», «Просто шикарная», «Ох, без лифчика просто огонь», «Какие мячики», «Красотка на миллион», «Вот шалунья», «Декольте просто ослепляет», — стали писать подписчики.