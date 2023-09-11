Каролина Севастьянова в мини-бикини оголила свои прелести: тряпица на бедрах едва прикрыла сокровенное

На этот раз Каролина провела лето в Италии. Она получила предложение руки и сердца от таинственного возлюбленного. При этом гимнастка не перестает делится пикантными кадрами. На этот раз она показала, как щеголяла на курорте в вязаном мини-бикини. Севастьянова повязала на бедра парео. Она едва прикрыла зону бикини. При этом звезда продемонстрировала упругое декольте.

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