Каролина Севастьянова в мини-бикини оголила свои прелести: тряпица на бедрах едва прикрыла сокровенное

Каролина Севастьянова уже давно завершила карьеру. Раньше она занималась художественной гимнастикой. Она не скрывает, что все силы бросила на победу в Олимпийских играх. И когда в ее руках оказалось олимпийское золото, она покинула большой спорт. Теперь чемпионка регулярно путешествует. Она не перестает держать себя в форме и носить смелые наряды.
На этот раз Каролина провела лето в Италии. Она получила предложение руки и сердца от таинственного возлюбленного. При этом гимнастка не перестает делится пикантными кадрами. На этот раз она показала, как щеголяла на курорте в вязаном мини-бикини. Севастьянова повязала на бедра парео. Она едва прикрыла зону бикини. При этом звезда продемонстрировала упругое декольте.
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Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды
Поклонники были восхищены тем, как выглядит Каролина. Ей адресуют сотни комплиментов. «Ох, что за красотка», «Какая фигура», «Просто идеальные формы», «Чаровница», «Когда все такое изящное», «В бикини смотрится шикарно», «А что за парео такое роскошное!», «Хороша», — стали писать подписчики.