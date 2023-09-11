Постройневшая Надежда Михалкова впервые за долгое время появилась на публике: сложно узнать

На этот раз Надежда была в одиночестве. Она пришла на премьеру фильма «Звук свободы». Актриса выбрала кэжуал образ. Она позировала в песочных брюках, свитере с широким воротом и жакете в тон. Образ дополнили массивные ботинки. Михалкова не скрыла, что сильно похудела за последние шесть месяцев. Наряд лишь подчеркнул ее стройность.

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