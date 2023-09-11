Постройневшая Надежда Михалкова впервые за долгое время появилась на публике: сложно узнать

Надежда Михалкова родилась в звездной семье. Она вместе с сестрой Анной пошла по стопам родителей и уже давно снимается в кино. В свои 36 лет актриса успевает совмещать карьеру и материнство. Она растит 12-летнюю дочку Анну и 10-летнего сына Ивана. После развода с Резо Гигинеишвили звезда редко говорит о личной жизни. 11 сентября она впервые за долгое время вышла в свет.
На этот раз Надежда была в одиночестве. Она пришла на премьеру фильма «Звук свободы». Актриса выбрала кэжуал образ. Она позировала в песочных брюках, свитере с широким воротом и жакете в тон. Образ дополнили массивные ботинки. Михалкова не скрыла, что сильно похудела за последние шесть месяцев. Наряд лишь подчеркнул ее стройность.
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Надежда Михалкова. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro
Снова Надежда не стала делиться никакими подробностями из своей жизни. Она лишь восхитила всех присутствующих тем, как выглядит в 36 лет.
Также на премьере появились: Елена Борщева, Анастасия Макеева, а также другие селебрити. Премьера криминальной драмы «Звук свободы» в кинотеатрах страны состоится 14 сентября.