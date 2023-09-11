«Настоящая любовь существует!»: Брутян и Прилучный показали пылкую страсть на улице — молодая жена облобызала даже руки

На этот раз Брутян решила выложить личные кадры. Она страстно обнимала и целовала возлюбленного. Актриса даже облобызала его руки. При этом Павел тоже едва сдерживал чувства, трогая свою избранницу. Зепюр даже покраснела от наплыва страсти. Она заявила, что любовь существует, даже если кто-то обжигался в личной жизни.

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