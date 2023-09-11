«Настоящая любовь существует!»: Брутян и Прилучный показали пылкую страсть на улице — молодая жена облобызала даже руки

Зепюр Брутян уже давно стала известной персоной. Она снимается в кино несколько лет. Многие ее знают по картине «Последний аксель». А в 2022 году актриса стала женой Павла Прилучного. Они сыграли пышную свадьбу. А не так давно у пары родился сын Микаэль. Примечательно, что звезда сериала «Мажор» постоянно заверяет, что новая жена делает его лучше.
На этот раз Брутян решила выложить личные кадры. Она страстно обнимала и целовала возлюбленного. Актриса даже облобызала его руки. При этом Павел тоже едва сдерживал чувства, трогая свою избранницу. Зепюр даже покраснела от наплыва страсти. Она заявила, что любовь существует, даже если кто-то обжигался в личной жизни.
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«Настоящая любовь существует! Что бы там ни говорили скептики. Даже если в число этих скептиков входит твой собственный опыт.
Не верь ему, он тоже может ошибаться. И если до сих пор в твоей жизни были одни разочарования, это не значит, что уже завтра все не может измениться. Потому что настоящая любовь все равно существует!» — написала Зепюр.
Поклонники отметили, что пока Прилучный действительно ведет себя иначе. Он одаривает жену цвета и подарками. А вот с первой супругой Агатой Муцениеце, которая родила от него двоих детей, он был не так заботлив. Актриса ушла от него, когда Павел в нетрезвом состоянии довел ее до слез и даже применил силу.