Подловили в самолете: 68-летняя Лариса Долина без макияжа сразила народ (видео)

Лариса Долина уже давно стала известной персоной. Она регулярно дает концерты и выпускает фиты с молодыми исполнителями. Артистка даже в свои элегантные годы не перестает следить за модой и порой удивляет фанатов смелыми нарядами. Накануне певице исполнилось 68 лет. С этим событием ее поздравили прямо во время полета на самолете члены коллектива звезды.
На этот раз Долина предстала с укладкой, но без макияжа. Она была в стильном трикотажном костюме с брюками клеш в песочном цвете. Артистка показала лицо, которое было свежим несмотря на длительный перелет. Она едва сдержала эмоции, когда ее стали поздравлять. Певице вручили белоснежные розы, а музыканты стали для нее играть на борту самолета.
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«Не так часто отмечаешь свой день рождения в самолете… Так случилось сегодня рано утром… По небесной дороге домой! Мой коллектив меня вот таким образом поздравил на высоте 10 тыс… Еще раз счастлива!» — написала звезда.
Поклонники были сражены тем, как выглядит Лариса Александровна. Ее осыпали комплиментами. «С днем рождения поздравляю прекрасную гениальную певицу, шикарную очаровательную женщину и замечательного человека», «Какая красавица», «Просто в шикарной форме», «Ой, лицо без макияжа еще прекраснее», — стали писать в Сети.