Подловили в самолете: 68-летняя Лариса Долина без макияжа сразила народ (видео)

На этот раз Долина предстала с укладкой, но без макияжа. Она была в стильном трикотажном костюме с брюками клеш в песочном цвете. Артистка показала лицо, которое было свежим несмотря на длительный перелет. Она едва сдержала эмоции, когда ее стали поздравлять. Певице вручили белоснежные розы, а музыканты стали для нее играть на борту самолета.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».