Работает без выходных: Павел Прилучный старается изо всех сил, чтобы обеспечить молодую жену с ребенком

В конце апреля 2023 года в семье Павла Прилучного и Зепюр Брутян случилось пополнение. Молодая актриса подарила супругу долгожданного сына Микаэля. Кроме того, у Павла есть еще двое детей от бывшей жены. Поэтому на актере лежит большая моральная и материальная ответственность.

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Зепюр сейчас не до карьеры. Она посвящает все свое время уходу за малышом. Логично, что в звездном семействе работает только Павел. И, похоже, содержание супруги и троих детей обходится ему в копеечку. Как признается сама Брутян, актер буквально живет на работе.

«Работать каждый день. С самого раннего утра и до позднего вечера! Без выходных. Учить огромные текста. Вживаться в роль. И успевать при этом дарить внимание, любовь и заботу всей семье, своим поклонникам… Это непросто! Это большой талант и огромное сердце! Мы гордимся тобой и очень любим тебя», — сказала в своем блоге Зепюр.

Прилучный пока ничего не ответил жене. Возможно, он очень занят, а может быть, уже спешит в цветочный магазин, чтобы поблагодарить супругу за приятные слова поддержки.