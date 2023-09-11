Лада Дэнс впервые появилась на телевидении после жуткой аварии: «Я принципиально не смотрю на себя»

Лада Дэнс большую часть жизни выступает на сцене. Минувшим летом она попала в ДТП с участием трех машин. Сама певица была в такси, которое выбросило на обочину. Ее госпитализировали на вертолете. Она получила закрытую черепно-мозговую травму и ушибы позвоночника. Ее навещал в больнице Андрей Малахов. А спустя несколько недель звезда выступила на сцене, чем многих поразила.
На певицу накинулись с критикой. Многие даже заподозрили, что травмы Лады были сильно преувеличены.
Спустя месяц после общения с Малаховым артистка продолжила проходить реабилитацию. Впервые на телевидении она появилась 11 сентября в студии телеканала «Россия 1». Артистка призналась, что отказалась выходить на публику на костылях.
«Еще чего, я же на каблуках. Впервые, между прочим», — заявила она.
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В студии Дэнс рассказала, как проходит ее восстановление. Она отметила, что серьезно работает над собой. У певицы регулярная лечебная физкультура, ЛФК, а также занятия по восстановлению. Особенно много внимания артистка уделяет лицу, так как после аварии у нее появился шрам на лбу. Однако она старается с ним смириться.
«Я принципиально не смотрю на себя. Сотрясение не дало никаких плохих результатов. Да, первые дни слова с мыслями не очень совпадали, я путала все, но затем восстановилась. Если не буду скакать постоянно, то мне еще около месяца лечения. Но мне работать надо, я же кормилец в семье. Много потеряла уже», — поделилась звезда.
В студии шоу исполнительница песни «Девочка ночь» впервые увиделась со своими танцовщицами, которые тоже участвовали в аварии. Тогда артистка не была пристегнута, поэтому вылетела на переднее сидение после столкновения. По словам певицы, на концерт в Нижнем Новгороде ее внесли на руках танцоры. Теперь она готовится к осеннему концерту. Лада уверена, что случившееся только дало ей толчок работать дальше.
Она рассказала, что когда лежала в больнице, ей позвонил Льва Лещенко. Он смог ее развеселить.
«Малыш, ну ты чего, фасад там не попортила?» — сказал тогда артист.
Певица не могла смеяться, так как тело болело, но настроение коллега ей поднял.