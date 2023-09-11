Лада Дэнс впервые появилась на телевидении после жуткой аварии: «Я принципиально не смотрю на себя»

В студии шоу исполнительница песни «Девочка ночь» впервые увиделась со своими танцовщицами, которые тоже участвовали в аварии. Тогда артистка не была пристегнута, поэтому вылетела на переднее сидение после столкновения. По словам певицы, на концерт в Нижнем Новгороде ее внесли на руках танцоры. Теперь она готовится к осеннему концерту. Лада уверена, что случившееся только дало ей толчок работать дальше.

Она рассказала, что когда лежала в больнице, ей позвонил Льва Лещенко. Он смог ее развеселить.

«Малыш, ну ты чего, фасад там не попортила?» — сказал тогда артист.

Певица не могла смеяться, так как тело болело, но настроение коллега ей поднял.