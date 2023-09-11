Ольга Бузова бесстыдно разделась перед камерой: сняла пикантное видео сразу после душа, сверкнув прелестями

Бузова решила покрасоваться без одежды. Сразу после душа она взяла в руки телефон. Певица стала рисовать на запотевшем зеркале пальцем сердечко. При этом было видно, что она стоит голая, прикрывшись полотенцем. Артистка без стеснения позировала, стерев испарину со стекла.

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