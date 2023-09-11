Клава Кока поделилась редкими кадрами с таинственным возлюбленным: носят умилительные парные носочки

На этот раз Клава поделилась домашними кадрами. Она была в своей спальне. Певица облачилась в белые носки с лапками на магнитах. В таких же носочках был ее возлюбленный. Они сняли милые кадры, как лапки на их носочках держатся друг за дружку, когда их ноги оказываются очень близко друг к другу.

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