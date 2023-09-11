Клава Кока поделилась редкими кадрами с таинственным возлюбленным: носят умилительные парные носочки

Клава Кока уже давно стала известной персоной. Она продолжает выпускать песни и клипы. Блондинка завоевала любовь миллионов поклонников. Также ее часто зовут на телевизионные шоу. На этот раз она даже снялась в шоу «Сердце Клавы», где нашла свою любовь. Но пока идет показ проекта, она скрывает имя избранника. При этом в соцсети звезда делится интригующими фото в Сети.
На этот раз Клава поделилась домашними кадрами. Она была в своей спальне. Певица облачилась в белые носки с лапками на магнитах. В таких же носочках был ее возлюбленный. Они сняли милые кадры, как лапки на их носочках держатся друг за дружку, когда их ноги оказываются очень близко друг к другу.
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«Наш первый рилс вместе. Кому подарить такие же носочки?» — написала звезда.
Поклонники восхитились тем, какое видео сняла Клава. Многие рады, что она наконец-то не одинока. Фанаты гадают, кто же смог завоевать любовь певицы. «Сейчас по его пальцам в носках вычислят, с кем встречается Клава», «Кажется, что это танцор — Саша», «Наконец-то нашла своего человека, так радуется душа за тебя», — стали писать в Сети.