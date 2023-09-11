А как же школа? Орбакайте в укороченных джинсах и ботинках сыграла в аэрохоккей с подросшей внучкой Пугачевой

На этот раз Кристина решила выложить кадры, на которых играла с наследницей в аэрохоккей. Примечательно, что она облачилась в жакет песочного цвета, укороченные джинсы и массивные ботинки. Певица радовалась, когда забила гол в ворота дочки. Клава была в шортах и джемпере. Она с радостью повеселилась вместе со своей мамой.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».