А как же школа? Орбакайте в укороченных джинсах и ботинках сыграла в аэрохоккей с подросшей внучкой Пугачевой

Кристина Орбакайте уже давно стала известной персоной. Она продолжает выпускать новые песни, а также сниматься в кино. Примечательно, что артистка все лето путешествовала. Она была с мужем Михаилом Земцовым и дочкой Клавой в Европе. Певица была в Юрмале, где виделась с Аллой Пугачевой. Примечательно, что хоть и начался новый учебный год, пока наследница звезды еще наслаждается каникулами.
На этот раз Кристина решила выложить кадры, на которых играла с наследницей в аэрохоккей. Примечательно, что она облачилась в жакет песочного цвета, укороченные джинсы и массивные ботинки. Певица радовалась, когда забила гол в ворота дочки. Клава была в шортах и джемпере. Она с радостью повеселилась вместе со своей мамой.
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Поклонники поразились тому, как выросла наследница звезды. Многие осыпали комплиментами Клаву.
«Какие классные», «Вот это современная мама», «Как же быстро она растет», «Вот это ножки у дочки», «А в школу еще не надо?», «Милая такая и скромная», — стали писать подписчики.