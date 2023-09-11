Арзамасова позволила двухлетнему сыну поправить свой образ: Лев показал, как модно носить солнцезащитные очки

На фото актриса сидит на полу в алых брюках и белом поло. К ней подошел сын, который решил поправить мамин лук. Он взял ее белые солнцезащитные очки и решил их поместить прям у лица в пряди волос. Арзамасова заулыбалась. Она не стала мешать своему наследнику проявлять творческую жилку. Лев был в брюках из денима и поло канареечного цвета.

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