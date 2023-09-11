Арзамасова позволила двухлетнему сыну поправить свой образ: Лев показал, как модно носить солнцезащитные очки

Лиза Арзамасова уже давно стала известной персоной. Она продолжает сниматься в кино и сериалах. Актриса в свои 28 лет уже стала мамой. Вместе с мужем Ильей Авербухом она растит сына Льва. Примечательно, что пара все чаще появляется на публике с наследником. Не так давно они отметили двухлетие малыша. На этот раз Лиза решила выложить умилительные фото со Львом.
На фото актриса сидит на полу в алых брюках и белом поло. К ней подошел сын, который решил поправить мамин лук. Он взял ее белые солнцезащитные очки и решил их поместить прям у лица в пряди волос. Арзамасова заулыбалась. Она не стала мешать своему наследнику проявлять творческую жилку. Лев был в брюках из денима и поло канареечного цвета.
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«История в картинках», — заявила звезда.
Поклонники были сражены тем, как быстро растет мальчик. Многие отметили, что он очень милый и обладает талантом. «Лиза так расцвела в замужестве и материнстве!», «Молодец, Левушка!», «Главный мамин стилист!», «Такие милые», «Заботливый сын», — стали писать подписчики.