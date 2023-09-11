Сразу двум известным актрисам Театра Вахтангова понадобилась экстренная помощь врачей

СМИ сообщают, что за последние пару суток сразу двум известным актрисам, служащим в Театре имени Вахтангова в Москве, понадобилась экстренная помощь врачей.
Бригады скорой помощи вызывались прямо в театр. Заслуженная артистка России Агнесса Петерсон была госпитализирована с сотрясением мозга. По некоторым данным, 87-летняя Агнесса Петерсон получила травму головы, упав в театре.
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Вызывали в театр врачей и для 56-летней Лидии Вележевой. У актрисы резко упало давление. Медики оказали ей помощь на месте, от госпитализации Лидия Вележева отказалась.
По материалам телеграм-канала Mash