Сразу двум известным актрисам Театра Вахтангова понадобилась экстренная помощь врачей

СМИ сообщают, что за последние пару суток сразу двум известным актрисам, служащим в Театре имени Вахтангова в Москве, понадобилась экстренная помощь врачей.

Бригады скорой помощи вызывались прямо в театр. Заслуженная артистка России Агнесса Петерсон была госпитализирована с сотрясением мозга. По некоторым данным, 87-летняя Агнесса Петерсон получила травму головы, упав в театре.

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