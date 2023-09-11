Как проводит время муж Анастасии Заворотнюк: выходит в свет, но обручальное кольцо не снимает

Петр на время вообще исчез из публичного пространства. Этим летом он даже отказался от участия в ледовом шоу Татьяны Навки. Поклонники фигуриста считают, что поведение мужчины связано с ухудшением состояния здоровья Анастасии. Хотя официальной информации об этом нигде не было. История обрастает все новыми слухами.

Масла в огонь добавил букет, которым Петр решил порадовать свою коллегу. Фигуристка Аделина Сотникова праздновала день рождения, и Петр не забыл поздравить девушку, вручив ей красивые цветы прямо на катке.

Сам спортсмен никак не комментирует ситуацию. Он по-прежнему редко выходит в свет. Однако недавно Чернышева все-таки заметили на публике. Петр появился на спектакле «Сказ про нас». Он является режиссером-постановщиком этого шоу, поэтому в конце представления вышел на поклон к зрителям.

Фанаты заметили, что Чернышев по-прежнему носит обручальное кольцо. Вероятно, что все домыслы и слухи оказались пустыми. Фигурист и актриса все еще вместе.

Источник: 7days.ru