Экс-жена Мамаева о выигрыше футболиста в «Выжить в Дубае»: «Пусть чеки покажет. Не верю!»

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Слова победителя проекта вызвали серьезный скепсис у его бывшей жены Аланы Мамаевой.

Она считает, что ее экс-супруг не способен на такую щедрость, поскольку их общей дочке он выплачивает в месяц порядка 10 тысяч рублей в качестве алиментов. И он долго судился с ней из-за этого.