Экс-жена Мамаева о выигрыше футболиста в «Выжить в Дубае»: «Пусть чеки покажет. Не верю!»

Футболист Павел Мамаев стал победителем шоу «Выжить в Дубае» на ТНТ, получив за это выигрыш в 10 миллионов рублей. Спортсмен заявил, что отдаст эти деньги на благотворительность.
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Слова победителя проекта вызвали серьезный скепсис у его бывшей жены Аланы Мамаевой.
Она считает, что ее экс-супруг не способен на такую щедрость, поскольку их общей дочке он выплачивает в месяц порядка 10 тысяч рублей в качестве алиментов. И он долго судился с ней из-за этого.
«Какой благородный. Не верю! Человек, который у собственного ребенка высуживает последнее, не способен кому-то бескорыстно помогать. Пусь чеки покажет», — написала Мамаева в соцсетях.