«Мы с Аней больше не вместе»: Тимур Родригез сообщил о разводе с женой

Шоумен Тимур Родригез сообщил в микроблоге важную новость, касающуюся его личной жизни. Тимур Родригез официально заявил, что он и его жена Анна приняли решение развестись.
«Мы с Аней больше не вместе. Но мы навсегда остаемся безумно любящими родителями наших детей. Во избежание слухов и домыслов, сообщаю об этом официально и прошу с пониманием отнестись к тому, что ни сейчас, ни в будущем комментарии на эту тему мы давать не планируем», — написал Тимур Родригез в микроблоге.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Напомним, Тимур Родригез и его жена Анна прожили в браке шестнадцать лет. У пары два сына — Мигель и Даниэль.
Стоит добавить, что не так давно появились слухи о разрыве Родригеза и его жены, которые, увы, оказались правдой. Поклонники шоумена шокированы происходящим, поскольку этот союз считался крепким.