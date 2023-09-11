«Мы с Аней больше не вместе»: Тимур Родригез сообщил о разводе с женой

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Напомним, Тимур Родригез и его жена Анна прожили в браке шестнадцать лет. У пары два сына — Мигель и Даниэль.

Стоит добавить, что не так давно появились слухи о разрыве Родригеза и его жены, которые, увы, оказались правдой. Поклонники шоумена шокированы происходящим, поскольку этот союз считался крепким.