«Ляйсан вышла на улицу: «О, палка лежит». Подняла, а это Паша»: Светлаков жестко высмеял Утяшеву и Волю

Спустя почти пять лет Сергей Светлаков вернулся на ТНТ и был приглашен на шоу Павла Воли «Шоу Воли».
Павел Воля попросил своего гостя перевоплотиться в образ Сергея Юрьевича Белякова — персонажа скетч-шоу «Наша Russia». Светлаков с удовольствием согласился и принялся довольно жестко подшучивать над Волей. Сначала Светлаков обозвал своего визави пензенским дрыщом.
«Откуда взялся этот пензенский дрыщ? Все программы ведет, куда ни переключи. Паша, невозможно столько денег заработать. Ты на что копишь?» –— поинтересовался Светлаков у Воли.
Неистовый хохот в студии программы ввел Сергея Светлакова в раж, дальше он шутил еще жестче. И прошелся еще и по жене Павла Воли Ляйсан Утяшевой.
«Вот Ляйсан — огонь-баба. Как они вообще встретились? Ляйсан вышла на улицу: «О, палка лежит». Подняла, а это Паша. Думаю, она в семье главная. Палочку в обруч закатает и давай хулахупить», — шутил Сергей Светлаков на «Шоу Воли».