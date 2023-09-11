«Ляйсан вышла на улицу: «О, палка лежит». Подняла, а это Паша»: Светлаков жестко высмеял Утяшеву и Волю

Спустя почти пять лет Сергей Светлаков вернулся на ТНТ и был приглашен на шоу Павла Воли «Шоу Воли».

Павел Воля попросил своего гостя перевоплотиться в образ Сергея Юрьевича Белякова — персонажа скетч-шоу «Наша Russia». Светлаков с удовольствием согласился и принялся довольно жестко подшучивать над Волей. Сначала Светлаков обозвал своего визави пензенским дрыщом.