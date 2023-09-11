На «Пятнице!» покажут 4 легендарных фильма Авербаха: любовь, ностальгия, СССР

На телеканале «Пятница!» продолжается интеллектуальный проект «Полночь», во время которого демонстрируют авторское художественное и документальное кино со всего мира.

С 11 по 14 сентября в эфире «Пятницы!» зрители смогут увидеть коллекцию фильмов Ильи Авербаха.

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11 сентября состоится показ художественной ленты «Монолог» (1972 год). Мелодрамы, номинированной на главный приз Каннского кинофестиваля 1973 года. История одинокого профессора, который воспитывает внучку и пытается заново сблизиться с дочерью.

12 сентября смотрите «Чужие письма» (1975 год). История учительницы, взявшей на попечение девочку со сложной судьбой, — режиссерское высказывание о вечном конфликте отцов и детей. Картина стала обладателем специального приза жюри на I Международном кинофестивале в Неаполе и завоевала главный приз IX Международного кинофестиваля в Салониках.