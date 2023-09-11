Определился победитель шоу «Выжить в Дубае» на ТНТ: приз в 10 млн рублей достался Мамаеву

Экс-футболист Павел Мамаев стал победителем шоу «Выжить в Дубае» на ТНТ. он впервые поучаствовал в реалии-шоу и признался, что на экране был таким, каким он является в жизни. Чем и подкупил телезрителей – по отзывам пользователей в Сети, для людей спортсмен раскрылся совсем по-иному.

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Мамаев в финал вышел вместе с Анной Хилькевич, с которой в начале проекта у него происходили стычки. В серии испытаний удача оказалась на стороне футболиста, и он обошел соперницу. В итоге он не только победил, но и забрал главный приз – 10 млн рублей. Победитель принял решение направить выигрыш на благотворительность.

На шоу «Выжить в Дубае» с ведущими Павлом Волей и Ляйсан Утяшевой происходило соперничество двух команд - звездной и народной. В каждом выпуске выбывал кто-то из участников. Павел Мамаев оказался единственным, если не считать перешедшую в клан соперников Хилькевич, дошедшим до финала представителем своей команды.