Екатерина Климова оказалась в постели без одежды: едва прикрывает интимное одеялом

45-летняя звезда сериала «По законам военного времени» Екатерина Климова поделилась фотографиями в своем микроблоге, от которых у подписчиков перехватило дыхание. На некоторых снимках актриса предстает в постели, натягивая на прелести одеяло.

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Климова обладает формами на зависть и может себе позволить не только любые наряды, но и их отсутствие. Красавица возлежала в кровати, позируя без макияжа и одежды.