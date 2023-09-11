Екатерина Климова оказалась в постели без одежды: едва прикрывает интимное одеялом

Екатерина Климова. Фото: Global Look Press

Снимок актрисы в одеяле понравился фолловерам.

45-летняя звезда сериала «По законам военного времени» Екатерина Климова поделилась фотографиями в своем микроблоге, от которых у подписчиков перехватило дыхание. На некоторых снимках актриса предстает в постели, натягивая на прелести одеяло.

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Климова обладает формами на зависть и может себе позволить не только любые наряды, но и их отсутствие. Красавица возлежала в кровати, позируя без макияжа и одежды.

Екатерина Климова. Фото: соцсети

Оказалось, что эти фото она собиралась удалить из своего смартфона, но решила дать им второй шанс. Подписчики в восторге и усыпают любимицу комплиментами. Многодетная мать, действительно, давно не ассоциируется со своим возрастом.

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