«Уже шестиклассница»: Орбакайте показала свою дочь-американку – совсем взрослая стала

Певица Кристина Орбакайте на неделю позже, чем в России, собрала свою дочь Клавдию в школу. Девочка живет в Нью-Йорке и отправилась в шестой класс.

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В связи с этим маму накрыла ностальгия, и она поделилась с подписчиками кадрами, какой была роднулька несколько лет назад крошечной, пела английские песенки и посещала садик.