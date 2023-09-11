«Уже шестиклассница»: Орбакайте показала свою дочь-американку – совсем взрослая стала

Кристина Орбакайте. Фото: Global Look Press

Клавдия Земцова с детства отказывалась от русского языка в пользу английского.

Певица Кристина Орбакайте на неделю позже, чем в России, собрала свою дочь Клавдию в школу. Девочка живет в Нью-Йорке и отправилась в шестой класс.

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В связи с этим маму накрыла ностальгия, и она поделилась с подписчиками кадрами, какой была роднулька несколько лет назад крошечной, пела английские песенки и посещала садик.

«Вспомнила, как провожали Клавочку в детский сад, сейчас уже шестиклассница», - подписала видео Орбакайте.

Сейчас Клавдия уже совсем большая, и все больше похожа на свою красавицу-маму. Также у Орбакайте есть два взрослых сына – Никита Пресняков и Дени Байсаров от предыдущих браков.

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