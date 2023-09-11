«Мне страшно с ним встречаться»: Лайма Вайкуле перестала общаться с Раймондом Паулсом

69-летняя певица Лайма Вайкуле призналась, что перестала общаться с композитором Раймондом Паулсом. Маэстро недавно похоронил жену, и это событие разделило все на до и после.

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Исполнительница хита «Пикадилли» уверяет, что просто-напросто не знает, о чем говорить с другом, как подобрать слова и чем помочь ему после страшной потери.

«Я до сих пор с ним не общалась. Даже боюсь говорить с ним. Говорю только с его дочерью. Уверена, что это страшная утрата, и то, что он чувствует, это очень тяжело. Мне страшно с ним встречаться. И как себя вести, я не знаю. Говорить об этом вроде невозможно, а не говорить — некрасиво. Вот как быть?!» - задается вопросами Вайкуле.

По материалам сайта Starhit