Сергей Жуков в пятый раз станет отцом: беременная жена певца уже не может скрыть живот

На проходящем в текущее время фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон» в Сочи тайное стало явным. Жена Сергея Жукова, солиста группы «Руки Вверх!», совсем скоро сделает его отцом. Регина Бурд, как оказалось, глубоко беременна, и большой живот уже не скрыть. Судя по всему, будущая мама находится на 6–7 месяце, сообщает kp.ru.
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Для Жукова будущий ребенок станет пятым. С Бурд актер воспитывает троих детей: Нику, Энджела и Мирона — также у него есть дочка от первого брака, Александра, которой уже 22 года. Пока пара не сделала никаких заявлений, поэтому кого ждут они на этот раз — сына или дочку — пока секрет.
Чуть ранее скорое прибавление в своей семье раскрыли рэпер Александр Степанов, или ST, и его жена Ассоль. У пары будет второй ребенок.