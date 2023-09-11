Сергей Жуков в пятый раз станет отцом: беременная жена певца уже не может скрыть живот

Для Жукова будущий ребенок станет пятым. С Бурд актер воспитывает троих детей: Нику, Энджела и Мирона — также у него есть дочка от первого брака, Александра, которой уже 22 года. Пока пара не сделала никаких заявлений, поэтому кого ждут они на этот раз — сына или дочку — пока секрет.

Чуть ранее скорое прибавление в своей семье раскрыли рэпер Александр Степанов, или ST, и его жена Ассоль. У пары будет второй ребенок.