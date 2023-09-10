«Вы меня уже задолбали»: уехавший из России Моргенштерн* публично набросился на Ксению Собчак

Уехавший из России музыкант, рэпер Моргенштерн* публично обратился к Ксении Собчак после того, как та прошлась по его новому треку.
Он сообщил, что журналистка его, мягко говоря, задолбала. Во-первых, своим анализом его творчества, о котором он не просил. Во-вторых, приглашением на новое интервью-реванш.
«Уважаемая Ксения Собчак, спасибо большое вам за отзыв на мой новый клип. Но, честно говоря, вы меня уже задолбали. Помнится, вы меня приглашали на интервью-реванш, но вы будете без наушников, без своей команды. Я согласен. Но у меня будет парочка условий. Жду ответа», - обратился Моргенштерн* к Собчак.
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Напомним, ранее рэпер Моргенштерн* признавался, что после интервью с Собчак ему пришлось уехать из России. Он утверждал, что вопросы Собчак в наушник подсказывал редактор, который отлично разбирается в психологии.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.