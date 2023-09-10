«Вы меня уже задолбали»: уехавший из России Моргенштерн* публично набросился на Ксению Собчак

Уехавший из России музыкант, рэпер Моргенштерн* публично обратился к Ксении Собчак после того, как та прошлась по его новому треку.

Он сообщил, что журналистка его, мягко говоря, задолбала. Во-первых, своим анализом его творчества, о котором он не просил. Во-вторых, приглашением на новое интервью-реванш.