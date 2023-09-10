Ради гражданства другой страны: беременная звезда «Чебурашки» Ольга Кузьмина улетела рожать в Аргентину

Находящаяся на последних сроках беременности актриса Ольга Кузьмина, озвучившая Чебурашку в одноименном фильме, улетела в Аргентину.
Звезда сообщила поклонникам, что до последнего не знала, куда ее везет муж Евгений Апанасевич.
«Я еще не догадывалась, где я окажусь через несколько часов. Женя спланировал все заранее, сказав мне только то, что мы куда-то летим», - поделилась Ольга Кузьмина в микроблоге.
Однако есть подозрения в том, что Ольга Кузьмина лукавит. Вряд ли мужчина отважился бы везти глубоко беременную жену в такую даль, заранее не уведомив ее об этом. Перелет в Аргентину с пересадкой занимает 15 часов. Как минимум, Ольга Кузьмина должна была заручиться согласием врачей и позаботиться о старшем сыне-школьнике, у которого начался учебный год.
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Позже Ольга Кузьмина рассказала, что сейчас они с мужем ищут квартиру, где будут жить в ближайшие два месяца. Так что, очевидно, что рожать ребенка звезда «Чебурашки» будет в Аргентине.
Эту страну часто выбирают те, кто хочет эмигрировать. Ребенок, рожденный в Аргентине, становится гражданином этой страны, а его родители-иностранцы могут сразу же подать документы на ПМЖ, а через два года оформить гражданство.