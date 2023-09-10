Ради гражданства другой страны: беременная звезда «Чебурашки» Ольга Кузьмина улетела рожать в Аргентину

Позже Ольга Кузьмина рассказала, что сейчас они с мужем ищут квартиру, где будут жить в ближайшие два месяца. Так что, очевидно, что рожать ребенка звезда «Чебурашки» будет в Аргентине.

Эту страну часто выбирают те, кто хочет эмигрировать. Ребенок, рожденный в Аргентине, становится гражданином этой страны, а его родители-иностранцы могут сразу же подать документы на ПМЖ, а через два года оформить гражданство.