Само очарование: Алина Кабаева умилила кадрами с маленькой девочкой

Сеть облетели кадры с участием олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Алины Кабаевой и маленькой спортсменки, трехлетней Алисы Желтковой. Они умилили поклонников Кабаевой.
Алина Кабаева немного позанималась с юной гимнасткой, показав ей, как нужно тянуть ножки, и наблюдая за тем, как очаровательная крошка выполняет упражнение.
Во время общения с Алисой Алина Кабаева все время улыбалась, обнимала малышку и умилилась ей.
Оказалось, что трехлетняя Алиса Желткова увидела одно из выступлений Алины Кабаевой по телевизору и начала подражать прославленной гимнастке. Тогда родители девочки решили привести малышку на занятия по художественной гимнастике.
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Алина Кабаева с юной гимнасткой. Фото: кадр видео
Стоит добавить, что все происходило в Сочи, в Академии художественной гимнастики «Небесная грация» под руководством Алины Кабаевой. Спортивное учреждение было открыто в конце прошлого года. Алина Кабаева часто приезжает в Академию, навещает воспитанниц и наблюдает за тем, как проходят занятия.
По материалам kp.ru