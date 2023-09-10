Само очарование: Алина Кабаева умилила кадрами с маленькой девочкой

Сеть облетели кадры с участием олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Алины Кабаевой и маленькой спортсменки, трехлетней Алисы Желтковой. Они умилили поклонников Кабаевой.

Алина Кабаева немного позанималась с юной гимнасткой, показав ей, как нужно тянуть ножки, и наблюдая за тем, как очаровательная крошка выполняет упражнение.

Во время общения с Алисой Алина Кабаева все время улыбалась, обнимала малышку и умилилась ей.

Оказалось, что трехлетняя Алиса Желткова увидела одно из выступлений Алины Кабаевой по телевизору и начала подражать прославленной гимнастке. Тогда родители девочки решили привести малышку на занятия по художественной гимнастике.

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