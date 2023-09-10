«Пытались копировать шедевр отца»: Александра Захарова высказалась о спектакле «Ленкома», который отменили в Израиле

Скандал, связанный с отменой гастролей театра «Ленком» в Израиле, не утихает. Коллектив театра, напомним, планировал показать в Израиле спектакль «Поминальная молитва». Но из-за вмешательства и громких высказываний по этому поводу уехавшего из России актера Анатолия Белого показ спектакля был отменен. Поездка в Израиль труппы «Ленкома» сорвалась.

По этому поводу высказались уже многие знаменитости. Предпочла сделать важное уточнение и дочка ныне покойного режиссера Марка Захарова Александра. Дело в том, что в ряде источников Марк Захаров был назван постановщиком спектакля «Поминальная молитва».

Александра Захарова поспешила уточнить, что ее отец не имеет отношения к тому, что театр планировал показать в Израиле.

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