«Пытались копировать шедевр отца»: Александра Захарова высказалась о спектакле «Ленкома», который отменили в Израиле

Александра Захарова. Фото: Global Look Press

Дочь режиссера Марка Захарова уточнила, что постановка «Поминальная молитва» не имеет отношения к ее покойному родителю.

Скандал, связанный с отменой гастролей театра «Ленком» в Израиле, не утихает. Коллектив театра, напомним, планировал показать в Израиле спектакль «Поминальная молитва». Но из-за вмешательства и громких высказываний по этому поводу уехавшего из России актера Анатолия Белого показ спектакля был отменен. Поездка в Израиль труппы «Ленкома» сорвалась.

По этому поводу высказались уже многие знаменитости. Предпочла сделать важное уточнение и дочка ныне покойного режиссера Марка Захарова Александра. Дело в том, что в ряде источников Марк Захаров был назван постановщиком спектакля «Поминальная молитва».

Александра Захарова поспешила уточнить, что ее отец не имеет отношения к тому, что театр планировал показать в Израиле.

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«Я бы заметила, что нынешняя «Поминальная молитва» – вовсе не постановка Марка Захарова. Этот спектакль ставил актер Александр Лазарев, пытаясь копировать шедевр отца. Насколько это получилось – не буду судить. Все решения в театре теперь принимает директор Варшавер», - прокомментировала Александра Захарова.

По материалам «Собеседник»

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