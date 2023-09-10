Стало известно, почему Меган Маркл никогда не вернется в Великобританию

Меган Маркл решила никогда не возвращаться в Великобританию, откуда переехала вместе с мужем принцем Гарри и детьми в США.

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Издание Daily Mail со ссылкой на королевского биографа Эндрю Мортона выяснило, что герцогиня Сассекская приняла столь серьезное решение из-за Кейт Миддлтон. Дескать она ни за что не хочет делать перед ней реверанс, когда принц Уильям станет королем.

По словам Мортона, напряженные отношения между Маркл и Миддлтон вряд ли когда-либо прекратятся и перейдут в рациональное русло.

Биограф убежден, что Меган Маркл прекрасно понимает, что королем Великобритании станет не ее супруг. При этом она очень горда и никогда не смирится с тем, что будет ниже статусом, чем Кейт Миддлтон, с которой у нее давняя конкуренция.

Напомним, с тех пор как принц Гарри и Меган Маркл отказались от королевского статуса в 2020 году и переехали в Калифорнию, между ними и членами монаршей британской семьи возникла напряженность, а документальный сериал «Гарри и Меган» на Netflix ухудшил отношения.

До этого Маркл обвиняли в том, что она не пытается улучшить отношения с Букингемским дворцом. Герцогиня Сассекская отказалась от любых контактов с семьей мужа и его отцом королем Карлом III.

Источник: news.ru