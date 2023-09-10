Сумма неподъемная: директор Шатунова в поиске 50 миллионов рублей на памятник для артиста

6 сентября состоялось долгожданное открытие памятника Юрию Шатунову на Троекуровском кладбище, но на этом точка не поставлена: продюсер певца намерен инициировать создание еще одного монумента в память об артисте.

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Аркадий Кудряшов полагает, что на родине Шатунова (в городе Кумертау) памятник будет очень кстати. Однако на его изваяние нужна неподъемная по меркам Кудряшова сумма.

«У нас финансовые проблемы, куча еще всяких проблем. Мы будем собирать деньги, чтобы поставить памятник Юре на его родине. Стоимость всего порядка 50 миллионов рублей — вот у меня от чего голова пухнет», — сказал он корреспондентам передачи «Ты не поверишь!» на НТВ.

Напомним, в день 50-летия Юрия Шатунова (6 сентября) на Троекуровском кладбище открыли памятник. Изваяние из бронзы является точной копией кумира 80-х. На его создание у семьи артиста ушло ни много ни мало — 10 миллионов рублей.