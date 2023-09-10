Еще одна копия Юдашкина: вдова модельера показала внучку на отдыхе — нежная Бусинка у бассейна

Вдова знаменитого модельера Валентина Юдашкина, умершего в мае этого года, Марина Юдашкина показала публике внучку Агату Ариеллу.

Марина Юдашкина отдыхает в Дубае и именно здесь она запечатлела крошку. Агата заметно подросла, окрепла и стала похожа на своего знаменитого деда.