Еще одна копия Юдашкина: вдова модельера показала внучку на отдыхе — нежная Бусинка у бассейна

Валентин Юдашкин и Марина Юдашкина. Фото: Global Look Press

Малышка уже заметно подросла и стала прехорошенькой.

Вдова знаменитого модельера Валентина Юдашкина, умершего в мае этого года, Марина Юдашкина показала публике внучку Агату Ариеллу.

Марина Юдашкина отдыхает в Дубае и именно здесь она запечатлела крошку. Агата заметно подросла, окрепла и стала похожа на своего знаменитого деда.

Внучка Юдашкиной. Фото: соцсети

Напомним, что у Марины Юдашкиной также растут внуки Анатолий и Аркадий от дочки Галины Юдашкиной и зятя Петра Максакова, работающего в Гонконге. 1 сентября мальчики пошли в школу. Дочка Юдашкина рассказывала, что дети говорят на русском  и английском языке.

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Галина Юдашкина продолжила дело отца и помогаем в создании новых коллекций Дома моды Юдашкиных.

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