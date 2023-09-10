Еще одна копия Юдашкина: вдова модельера показала внучку на отдыхе — нежная Бусинка у бассейна

Вдова знаменитого модельера Валентина Юдашкина, умершего в мае этого года, Марина Юдашкина показала публике внучку Агату Ариеллу.
Марина Юдашкина отдыхает в Дубае и именно здесь она запечатлела крошку. Агата заметно подросла, окрепла и стала похожа на своего знаменитого деда.
Внучка Юдашкиной. Фото: соцсети
Напомним, что у Марины Юдашкиной также растут внуки Анатолий и Аркадий от дочки Галины Юдашкиной и зятя Петра Максакова, работающего в Гонконге. 1 сентября мальчики пошли в школу. Дочка Юдашкина рассказывала, что дети говорят на русском и английском языке.
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Галина Юдашкина продолжила дело отца и помогаем в создании новых коллекций Дома моды Юдашкиных.