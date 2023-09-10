Ани Лорак в эффектном платье обнажила свои упругие «персики» на глазах людей: соблазнительный вид — разрез от бедра

Ани Лорак уже давно стала популярной исполнительницей. Она не перестает выпускать новые песни. В свои 44 года артистка держит себя в форме. Она не скрывает, что занимается спортом. На этот раз певица возобновила гастроли. Однако с ей зачастую ездит новый возлюбленный Исаак Виджарак, который является тренером по йоге. Он скрашивает ее вечера.
На этот раз Лорак для выступления решила облачиться в мерцающее платье в пол. Она подчеркнула все достоинства своей фигуры. Певица блеснула манким декольте, оголив упругие полушария груди. А благодаря разрезу на подоле артистка также продемонстрировала свои мощные бедра. Она пела и танцевала, не скрывая прелести.
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Поклонники были сражены тем, как выглядит Лорак. Многие осыпали ее комплиментами. «Ну что за красотка», «Ох, любимый наряд», «Тут все загляделись», «Как же красиво прыгаете», «Фигура просто бесподобная», «Всем бы так выглядеть после 40», «Только хорошеет», — стали писать в Сети.