Ани Лорак в эффектном платье обнажила свои упругие «персики» на глазах людей: соблазнительный вид — разрез от бедра

На этот раз Лорак для выступления решила облачиться в мерцающее платье в пол. Она подчеркнула все достоинства своей фигуры. Певица блеснула манким декольте, оголив упругие полушария груди. А благодаря разрезу на подоле артистка также продемонстрировала свои мощные бедра. Она пела и танцевала, не скрывая прелести.

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