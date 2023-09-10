Бородина в элегантном платье с разрезом и на шпильках оторвалась на вечеринке: устроила восточные пляски

На этот раз Бородина отправилась на юбилей к другу. Для такого случая она сделала высокую прическу и макияж с алой помадой. Телеведущая облачилась в платье по фигуре с разрезом и воротом-хомутом. Она сделала акцент на изящных щиколотках. Ксения приехала в роскошный отель, где именинник закатил вечеринку. Перед публикой выступила солистка Artik & Asti Севиль.

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