Бородина в элегантном платье с разрезом и на шпильках оторвалась на вечеринке: устроила восточные пляски

Ксения Бородина уже давно стала известной персоной. Почти 20 лет она ведет шоу «Дом-2». Также Ксения заработала на рекламе. Она много путешествует и любит тратить деньги на брендовые вещи. А после развода с Курбаном Омаровым телеведущая похудела и наняла стилиста. Все чаще она демонстрирует достоинства своей фигуры.
На этот раз Бородина отправилась на юбилей к другу. Для такого случая она сделала высокую прическу и макияж с алой помадой. Телеведущая облачилась в платье по фигуре с разрезом и воротом-хомутом. Она сделала акцент на изящных щиколотках. Ксения приехала в роскошный отель, где именинник закатил вечеринку. Перед публикой выступила солистка Artik & Asti Севиль.
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А когда заиграл хит «Кайфуем» Арсена Петросова, она отправилась на танцпол. Бородина решила устроить восточные пляски. Она вспомнила про свои армянские корни. Телеведущая грациозно двигалась и размахивала руками. Поклонники отметили, что она умеет веселится. Многие также были сражены ее элегантным образом в голливудском стиле.