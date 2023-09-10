Алсу в кожаных лосинах и мерцающем платье сразила своей стройность: мама троих детей, а фигура — идеальная

Алсу уже больше 10 лет выступает на сцене. Ее армия поклонников только растет. При этом она отказалась от гастролей. Обычно певица большую часть времени посвящает детям: Сафине, Микелле и Рафаэлю. В сентябре она даже успела съездить на море. Но на этот раз артистка вернулась в Москву и приняла участие в концерте в честь Дня города на Поклонной горе.
Обычно Алсу носит вечерние платья. В 40 лет она сохранила стройную фигуру. Но в последне время певица все чаще экспериментирует в образами. Для выступления на праздничном концерте она облачилась в кожаные лосиных и мерцающее мини-платье с рубашкой. Артистка подчеркнула свои тонкие ножки. Она скинула жакет, когда оказалась на сцене.
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Поклонники поразились тому, какая она стройная. Многие также удивились ее образу. «Ой, вам словно 18 лет», «Какая вы тонкая», «Такие ножки — спички», «Вау, Алсу в кожаных лосинах», «Просто лучший подарок», «Красивая всегда», «Так необычно! Вам идет», — стали писать в Сети.
Алсу. Фото: соцсети звезды