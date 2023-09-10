Алсу в кожаных лосинах и мерцающем платье сразила своей стройность: мама троих детей, а фигура — идеальная

Алсу. Фото: соцсети звезды

40-летняя певица выступила на концерте в честь Дня города на Поклонной горе. Звезда выбрала непривычный образ.

Алсу уже больше 10 лет выступает на сцене. Ее армия поклонников только растет. При этом она отказалась от гастролей. Обычно певица большую часть времени посвящает детям: Сафине, Микелле и Рафаэлю. В сентябре она даже успела съездить на море. Но на этот раз артистка вернулась в Москву и приняла участие в концерте в честь Дня города на Поклонной горе. 

Обычно Алсу носит вечерние платья. В 40 лет она сохранила стройную фигуру. Но в последне время певица все чаще экспериментирует в образами. Для выступления на праздничном концерте она облачилась в кожаные лосиных и мерцающее мини-платье с рубашкой. Артистка подчеркнула свои тонкие ножки. Она скинула жакет, когда оказалась на сцене. 

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Поклонники поразились тому, какая она стройная. Многие также удивились ее образу. «Ой, вам словно 18 лет», «Какая вы тонкая», «Такие ножки — спички», «Вау, Алсу в кожаных лосинах», «Просто лучший подарок», «Красивая всегда», «Так необычно! Вам идет», — стали писать в Сети.

Алсу. Фото: соцсети звезды

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