Алсу в кожаных лосинах и мерцающем платье сразила своей стройность: мама троих детей, а фигура — идеальная

Обычно Алсу носит вечерние платья. В 40 лет она сохранила стройную фигуру. Но в последне время певица все чаще экспериментирует в образами. Для выступления на праздничном концерте она облачилась в кожаные лосиных и мерцающее мини-платье с рубашкой. Артистка подчеркнула свои тонкие ножки. Она скинула жакет, когда оказалась на сцене.

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