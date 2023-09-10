«Ну что за сладулик»: дочка Юдашкина подловила годовалую внучку модельера в боди с бантиком — взъерошенная и сонная

На этот раз Юдашкина решила показать младшую наследницу. Ей помогает воспитывать детей мама Марина. Она летом кормила внуков с грядок. А вот теперь Галина увезла малышей в Дубай, где живет в начала года. Она подловила годовалую малышку, которая предстала в боди с бантиком на спине. Девочка была сонная с взъерошенными волосами.

«Ну что за сладулик», – умилилась бизнесвумен.

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