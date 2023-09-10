«Ну что за сладулик»: дочка Юдашкина подловила годовалую внучку модельера в боди с бантиком — взъерошенная и сонная

Валентина Юдашкин был выдающимся модельером. Его наряды носили знаменитости не только в России, но и за границей. В мае 2023 года кутюрье умер. Теперь его дело продолжает дочка Галина. Она уже давно создает коллекции одежды для модного Дома своего отца. И недавно в Москве прошел первый показ без маэстро. Примечательно, что бизнесвумен при этом успевает растит троих детей.
На этот раз Юдашкина решила показать младшую наследницу. Ей помогает воспитывать детей мама Марина. Она летом кормила внуков с грядок. А вот теперь Галина увезла малышей в Дубай, где живет в начала года. Она подловила годовалую малышку, которая предстала в боди с бантиком на спине. Девочка была сонная с взъерошенными волосами.
«Ну что за сладулик», – умилилась бизнесвумен.
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Агата Ариелла. Фото: соцсети
Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что девочка выглядит мило. А некоторые видят в ней черты лица ее дедушки. Напомним, что у Галины также растут сыновья Анатолий и Аркадий. Они недавно пошли в школу. Дочка Юдашкина признавалась, что дети говорят на русском и английском языке, так как даже в садик ходили международный.