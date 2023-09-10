Рудова в тугом платье сдавила свою упругую грудь: «близняшки» выглянули из глубокого декольте прямо на публике

9 сентября Рудова отправилась на вечеринку. Она решила облачится в тугое черное платье. Блондинка оголила свое глубокое декольте. Она продемонстрировала пышные округлости груди. Актриса на камеру позировала, блеснув своей «ложбинкой греха».

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».