Каролина Севастьянова в мини-бикини выставила напоказ аппетитные формы: свела с ума пляж своими округлостями

Каролина Севастьянова в свое время участвовала в соревнования. Она стала выдающейся художественной гимнасткой. Больше 10 лет назад ей удалось завоевать олимпийское золото. Примечательно, что она теперь иногда появляется на телевидении. Но большую часть времени спортсменка путешествует. Недавно звезда получила предложение руки и сердца, оказавшись в Париже.
Все лето Каролина провела с таинственным возлюбленным. На этот раз она выложила фото, которые сделала в Италии в начале отпуска. Гимнастка позировала на пляже в Портофино в мини-бикини. Она обнажила свои свои точеные формы. Севастьянова едва уместила упругую грудь в лифчик. Она подставила округлости фигуры солнцу.
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Поклонники были впечатлены тем, как выглядит Каролина. Многие осыпали ее комплиментами. «Ого, какая русалка», «Эти длинные ноги», «Формы просто безупречные», «Просто бесподобная», «Ой, как же хороша», «Вы просто сводите с ума», «Любуемся это Барби», «Бикини сидит идеально», — стали писать подписчики.