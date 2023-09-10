Каролина Севастьянова в мини-бикини выставила напоказ аппетитные формы: свела с ума пляж своими округлостями

Все лето Каролина провела с таинственным возлюбленным. На этот раз она выложила фото, которые сделала в Италии в начале отпуска. Гимнастка позировала на пляже в Портофино в мини-бикини. Она обнажила свои свои точеные формы. Севастьянова едва уместила упругую грудь в лифчик. Она подставила округлости фигуры солнцу.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».