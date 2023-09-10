Брутян в крохотном топике встала у плиты: готовит ужин для Прилучного и демонстрирует прелести

В последнее время Брутян была так погружена в домашние хлопоты, что даже не делала постов в Сети. Также у малыша начали резаться зубы, поэтому он капризничает. Но 9 сентября актриса сначала ушла в салон красоты, оставив ребенка с бабушкой, а вечером она взялась за готовку. На кадрах Зепюр в брюках и крохотном топе жарила грибы. Она оголила живот и сверкнула своим декольте.

«Успеть сделать 10 дел за день может только женщина!» – заявила звезда.

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