Брутян в крохотном топике встала у плиты: готовит ужин для Прилучного и демонстрирует прелести

Зепюр Брутян многим знакома, так как снимается в кино и играет в театре. Она три года назад поработала с Павлом Прилучным. А когда он развелся с женой, то потом у них вспыхнул роман. В 2022 году влюбленные сыграли свадьбе, а недавно у них родился сын Микаэль. Актриса собиралась выйти из декретного отпуска в конце лета, но пока продолжает сидеть дома.
В последнее время Брутян была так погружена в домашние хлопоты, что даже не делала постов в Сети. Также у малыша начали резаться зубы, поэтому он капризничает. Но 9 сентября актриса сначала ушла в салон красоты, оставив ребенка с бабушкой, а вечером она взялась за готовку. На кадрах Зепюр в брюках и крохотном топе жарила грибы. Она оголила живот и сверкнула своим декольте.
«Успеть сделать 10 дел за день может только женщина!» – заявила звезда.
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Поклонники восхитились тем, какая у Прилучного жена. Многие даже назвали ее идеальной. «До чего красивая», «Как быстро похудела», «Отличный домашний вид», «Вот это фигурка», «Слишком хороша», «Ни капли усталости на лице», «Ого, вот это молодая мама», — стали писать подписчики.